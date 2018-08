Kim: gezondheidszorg Noord-Korea gedateerd en ondermaats

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft scherpe kritiek geuit op de gezondheidszorg in zijn land. "De sector heeft niets om trots op te zijn", zei hij bij een bezoek aan een fabriek voor medische apparaten.

Nadat hij was rondgeleid, zei Kim volgens het staatspersbureau KCNA dat hij erg bezorgd en teleurgesteld was over de situatie in de Myohyangsan-fabriek. Volgens hem wees niets erop dat de locatie was gemoderniseerd, terwijl de communistische partij daar twee jaar geleden wel opdracht toe had gegeven.

De fabriek moet de productie verhogen, automatiseren en moderniseren, zei de Noord-Koreaanse leider.

Steeds passiever

Kim zei dat andere sectoren de laatste jaren wel opvallende vooruitgang hebben geboekt, maar dat de gezondheidszorg achterblijft en steeds passiever wordt. Wel was hij positief over enkele gezondheidsprojecten die onder direct toezicht van de partij waren gebouwd.

Er is weinig objectieve informatie over de gezondheidszorg in Noord-Korea. Wel is bekend dat het land regelmatig wordt getroffen door hongersnoden. Eerder deze maand waarschuwde het Rode Kruis nog voor de gevolgen van een hittegolf.

De laatste tijd uit Kim vaker onverbloemde kritiek op sectoren of projecten waar hij niet tevreden over is. Bij een bezoek aan een spoorlijn in aanbouw op zondag sprak hij van slecht vakmanschap. Hij gaf opdracht om de lijn vlakker aan te leggen en te zorgen voor een constructie zonder ongelukken.

Bij de ontmoeting met de Amerikaanse president Trump in Singapore schepte Kim nog op over de "voorzieningen van wereldklasse" in zijn land.