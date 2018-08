Als het spoor straks vol is en de weg ook, wat dan?

Zo'n bus heeft verschillende voordelen ten opzichte van de sprinter, aldus Hornman. "Er zit geen dure machinist meer in, de bus kan omrijden en je hebt dus geen last van kapotte bovenleidingen of iets dergelijks. Je hoeft dit trouwens niet meteen overal in te voeren, start eerst eens op een paar trajecten. Probeer het uit."

Op de weg

Niet alleen op het spoor, ook op de weg moet er iets veranderen, schreef de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in het rapport Van B naar anders, dat in mei uitkwam. De raad pleit voor een beter gebruik van de bestaande infrastructuur en niet voor meer asfalt of spoor. Wel ziet de raad mogelijkheden voor "verhandelbare spitsrechten voor de weg", op drukke momenten moeten automobilisten dan het recht kopen om te mogen rijden op de snelweg.