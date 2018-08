Koreanen zagen elkaar voor 't laatst als tiener, nu als bejaarde

In Korea hebben families uit Noord- en Zuid-Korea elkaar ontmoet. Zuid-Koreaanse senioren staken vanochtend de zwaarbewaakte grens met Noord-Korea over voor de historische ontmoeting met familieleden die ze al sinds het einde van de Koreaanse Oorlog, in de jaren 50, niet meer hebben gezien.

In een hotel in het berggebied Diamond Mountain troffen 89 Zuid-Koreaanse senioren, veel van hen in rolstoelen, zo'n 180 Noord-Koreaanse familieleden.

Voor de familieleden was het een emotioneel weerzien: