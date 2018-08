Amerikaanse ambassade in Ankara onder vuur genomen

De Amerikaanse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara is vanochtend meerdere keren beschoten. Een van de kogels raakte de ruit van een beveiligingshokje bij het gebouw. Niemand raakte gewond.

Volgens Turkse media werden zeker vier kogels afgevuurd uit een wit busje, dat daarna wegreed. De politie is nog op zoek naar de schutter.

Tussen Turkije en de Verenigde Staten is een diplomatieke rel ontstaan over de Amerikaanse dominee Andrew Brunson. Die zit sinds 2016 vast in Turkije omdat hij betrokken zou zijn bij de mislukte staatsgreep in dat land.

Vrije val lira

Brunson zou ook banden hebben met de islamitische geestelijke G├╝len, die volgens de Turkse regering achter de couppoging zit. Vrijdag werd een verzoek om het huisarrest van de Amerikaanse dominee op te schorten door de rechter afgewezen.

Turkije en de Verenigde Staten hebben elkaar over en weer sancties opgelegd. Dat leidde tot een vrije val van de Turkse lira. Qatar is Turkije inmiddels te hulp geschoten om de economie een impuls te geven.