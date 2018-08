Duitse journalist mag Turkije verlaten, proces tegen haar gaat door

De Duitse journalist Mesale Tolu mag Turkije verlaten. Ze wordt door de Turkse autoriteiten beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie en mocht vanwege het proces tegen haar de grens niet oversteken. Een rechtbank in Turkije heeft het reisverbod onverwacht opgeheven.

Wel gaat de rechtszaak tegen Tolu (33) gewoon door. Ook de aanklachten tegen haar echtgenoot Suat Çorlu blijven gelden, stelde de rechter. Het reisverbod tegen hem blijft van kracht en hij zal dus voorlopig in Turkije moeten blijven.

Duitse media schrijven dat de opheffing van het reisverbod van Tolu als een verrassing komt. In april besloot een Turkse rechtbank nog dat zij in het land moest blijven vanwege de rechtszaak tegen haar. De journaliste noemde die uitspraak politiek gemotiveerd.

Teken van toenadering

De journalist is kind van Turkse ouders, maar heeft alleen de Duitse nationaliteit. Ze werkte enkele jaren voor een links persbureau in Turkije toen ze in april 2017 werd opgepakt, omdat ze banden zou hebben met een verboden partij. Na een aantal maanden in de cel werd ze in december vorig jaar vrijgelaten, onder voorwaarde dat ze binnen de landsgrenzen bleef.

Door de zaak van Tolu en andere Duitsers die in Turkije in de gevangenis zaten, zijn de banden tussen Duitsland en Turkije sterk verslechterd. Volgens het Duitse persbureau DPA is de plotselinge opheffing van het reisverbod een teken dat Turkije toenadering zoekt. In februari werd de Duits-Turkse journalist Deniz Yücel ook vrijgelaten.

De volgende zitting in het proces tegen Tolu staat gepland voor 16 oktober. Als de Duitse journalist wordt veroordeeld, kan ze een jarenlange gevangenisstraf opgelegd krijgen.