Turkije laat Duitse journalist Yücel vrij

Niet uitgeleverd

Waarom Yücel is vrijgelaten, is niet duidelijk. "Yücel zat al die tijd vast zonder officiële aanklacht", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. "Vandaag was die aanklacht er opeens en werd er vier tot achttien jaar cel tegen hem geëist, maar die aanklacht wordt niet erg serieus genomen."

Het is nog niet helemaal zeker of Yücel naar Duitsland kan reizen. "De Duitse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de vrijlating zonder voorwaarden is en dat zou beteken dat hij naar Duitsland mag. Maar iedereen houdt nog een beetje een slag om de arm, want er zijn eerder al andere journalisten vrijgelaten, maar die moesten dan in afwachting van hun proces in Turkije blijven."

Mocht het tot een veroordeling komen, dan verwacht Van de Hulsbeek geen zware straf. "De verwachting is dat er vrijspraak of een heel lage straf komt. En als hij eenmaal in Duitsland is, zal hij niet worden uitgeleverd aan Turkije."

Onderhandelingen

Mogelijk heeft het bezoek van de Turkse premier Yildirim aan de Duitse bondskanselier Merkel van gisteren iets te maken met de vrijlating van Yücel. "In de gezamenlijke persconferentie zei Yildirim al dat hij hoopte dat Yücel snel zou vrijkomen. En de laatste weken is er al intensief onderhandeld."

De spanningen tussen Turkije en Duitsland zijn sinds de arrestatie van Yücel hoog opgelopen. Begin januari spraken de landen uit de relatie te willen verbeteren.