Turkije en Duitsland: we moeten weer vrienden worden

De ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland en Turkije willen alles in het werk stellen om de banden aan te halen. Dat zeiden ze bij het bezoek van de Turkse minister Cavusoglu aan Duitsland.

Cavusoglu verklaarde dat hij bruggen wil bouwen met Duitsland, de grootste handelspartner van Turkije en een belangrijke bondgenoot in de NAVO. "Problemen en onenigheid" moeten worden opgelost door samenwerking en gesprekken, zei hij. Zijn ambtgenoot Gabriel sloot zich daarbij aan.

Aanvaringen

De relatie is de afgelopen jaren bekoeld door een reeks aanvaringen. Zo was Duitsland kritisch over de massa-arrestaties en -ontslagen door de Turkse autoriteiten na de mislukte staatsgreep in 2016 en de detentie van een Duitse mensenrechtenactivist en een Duitse journalist. Het land scherpte het reisadvies voor Turkije aan.

Turkije was op zijn beurt niet gelukkig met het politiek asiel voor een aantal Turkse officieren in Duitsland. Ook vonden de Turken dat de Duitsers te ver gingen door "zich te bemoeien met het Turkse rechtssysteem".

Nederland en Frankrijk

Eind vorige maand kondigde president Erdogan al aan dat hij de relatie met Europese landen, inclusief Nederland, wil herstellen. Erdogan zei "bevredigende signalen" te hebben gekregen, ook van premier Rutte.

De Turkse president was gisteren in Parijs op bezoek bij de Franse president Macron om zijn toenaderingspogingen kracht bij te zetten.