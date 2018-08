Politiebonden: toch behoorlijk wat drugsgevallen op Decibel

Er zijn op het Decibel Outdoor-festival in Hilvarenbeek "behoorlijk wat drugsgerelateerde zaken" geweest, zegt een woordvoerder namens alle politiebonden tegen Omroep Brabant. De politie was in tegenstelling tot voorgaande jaren grotendeels afwezig op het festival. De politie voert actie voor een betere cao.

Volgens de bonden heeft burgemeester Palmen zich veel te positief uitgelaten over het verloop van het festival. Hij sprak van de meest rustige editie ooit sinds de start in 2016.

Tijdens Decibel Outdoor hebben zich ook geweldsincidenten voorgedaan, "maar het is niet echt uit de hand gelopen". Ook zijn diverse bezoekers van het muziekfestival gaan trippen door het gebruik van verdovende middelen, zegt de woordvoerder van de bonden.

Tegen het ANP zegt Palmen dat hij meer van de lokale situatie weet dan de bonden. "Ik ben er zaterdag van 10.00 tot 02.30 uur geweest. Ik heb zes veiligheidsoverleggen gehad waarbij ook de politie zat."