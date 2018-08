Familie Nouri doet verhaal: 'Hopelijk krijgen we nu iets meer rust'

Volgens Abderrahim is er een duidelijk verschil tussen de aanwezigheid van de doktoren en het bezoek van de familie. Helemaal als zijn vader of moeder op bezoek komt.

"Dat was vanaf dag één al zo en dat hebben de doktoren ook gemerkt. In het begin was het zo dat we niet heel lang bij hem mochten zijn. Dat zijn nou eenmaal de regels van het ziekenhuis. Je hebt bezoekuren. Maar na verloop van tijd zagen de doktoren dat wij als familie heel veel invloed op Abdelhak hadden. Hij werd rustiger. Hij herkende ons. En dat hij bij ons wel rustig werd en bij de doktoren niet. Je stelt hem gerust; hij hoort een bekende stem. Sindsdien mogen wij bij hem blijven en we blijven ook 24 uur per dag met hem. Omdat het hem goed doet."

Wisseldiensten

De familie werkt in, zo noemen ze het zelf, wisseldiensten. Dag en nacht, al sinds half juli vorig jaar, is er altijd iemand van de familie bij Abdelhak aanwezig. Hij wordt gewassen en hij wordt af en toe in een rolstoel gezet. Dat laatste is nodig omdat hij lichamelijk wel achteruitgang kent. "Dat is puur omdat hij niet beweegt. Hij is bedlegerig. Hij kan niet op eigen kracht zijn lichaam bewegen. Alleen zijn hoofd", aldus Abderrahim.

De zorg is dus heel intensief. Het was zelfs een reden voor de broers om te stoppen met werken. Abderrahim werkte in de koffiezaak van oud-voetballer Dries Boussatta. En Mohammed was werkzaam op het Calvijn College in stadsdeel Nieuw-West. Daarnaast speelde hij bij derdedivisionist TEC. Maar ook het voetballen doet Mohammed (24) sinds een jaar niet meer.

Aangepaste woning

"Ik mis het voetballen wel", erkent hij. "Maar ik denk dat Abdelhak dit ook had gedaan. Ik denk zelfs dat hij nog meer zijn best had gedaan dan dat wij nu voor hem doen. Zo is hij", benadrukt hij.

De familie Nouri hoopt aan het einde van dit jaar Abdelhak dicht bij huis te kunnen verzorgen. In een huis vlak bij zijn ouderlijke woning, speciaal verbouwd en aangepast voor Abdelhak, zal de intensieve zorg worden voortgezet. Het wachten is nu nog op een verbouwvergunning van de gemeente Amsterdam.