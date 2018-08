'Kleine vooruitgang op neurologisch vlak bij Nouri'

Lichamelijk wel achteruitgang

"Als ik het ga vergelijken met voorheen, dan gaat het op dit moment veel beter. Zijn neurologische status is beter dan maanden geleden", zegt Abderrahim. "Lichamelijk is het wel moeilijk. Er is achteruitgang. Dat is puur omdat hij niet beweegt. Hij is bedlegerig. Hij kan niet op eigen kracht zijn lichaam bewegen. Alleen zijn hoofd."

Het is nu ruim dertien maanden geleden dat Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd van Ajax in Oostenrijk een hartstilstand kreeg. Hij liep daarbij hersenschade op en is sindsdien dag en nacht afhankelijk van zorg.

Rolstoel

"Hij komt weleens uit bed, om in zijn rolstoel te zitten", vertelt Abderrahim. "Voorheen was dat moeilijk. In het begin ging dat goed, daarna weer erg moeilijk; veel ups en downs. Zijn immuunsysteem is verzwakt. Het schommelt heel veel. Ik wil niet in details treden, maar hij heeft het heel zwaar gehad. Dat is normaal bij iemand die hersenschade heeft gehad. Dat waren hele zware tijden."