Opnieuw zware aardbeving op Lombok

Indonesiƫ ligt net als Japan, de Filipijnen en het westen van de VS op de zogenoemde 'Ring van vuur', een gebied rond de Grote Oceaan dat seismologisch gezien zeer actief is. 90 procent van de aardbevingen op aarde komt in dit gebied voor.

Eerder vandaag was er ook een zware aardbeving met een kracht van 8,2 in de Grote Oceaan, bij de Fiji- en Tonga-eilanden. Die aardbeving zat op 560 kilometer diepte, waardoor de kracht van de beving aan de oppervlakte fors is gedempt.

Medewerkers van een hotel in Tonga zeggen tegen persbureau Reuters dat ze de aardbeving gevoeld hebben, maar dat er geen schade is.