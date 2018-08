Boze Brazilianen jagen Venezolaanse vluchtelingen terug naar eigen land

Bewoners in de Braziliaanse grensplaats Pacaraima hebben vluchtelingen uit het nabijgelegen Venezuela aangevallen. Volgens hen zaten vier migranten achter de gewelddadige overval op een lokale winkelier. Die is beroofd, neergestoken en geslagen achtergelaten, zeggen de lokale autoriteiten van het stadje.

Na de overval gingen boze bewoners van Pacaraima de straat op. Ze gooiden stenen naar de Venezolaanse migranten, staken hun bezittingen in brand en schreeuwden "Ga weg! Ga terug naar Venezuela".

Volgens de politie zijn honderden Venezolanen terug gevlucht naar hun eigen land vanwege het geweld.

2,3 miljoen vluchtelingen

Vanwege de politieke en economische crisis in Venezuela zijn de afgelopen jaren tienduizenden Venezolanen de grens met Brazilië overgestoken. Begin deze maand besloot de Braziliaanse regering daarom de grens voor Venezolaanse vluchtelingen te sluiten. De migranten zouden veel overlast en criminaliteit met zich meebrengen.

Volgens de Verenigde Naties zijn er sinds het begin van de crisis in Venezuela ruim 2,3 miljoen inwoners gevlucht naar landen in de regio. Naast Brazilië komen ze vooral terecht in Colombia, Ecuador en Peru.