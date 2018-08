Nieuwe regenval belemmert reddingswerk India

Het reddingswerk in het door overstromingen getroffen zuiden van India wordt belemmerd door nieuwe heftige regenval. Tienduizenden mensen wachten in de staat Kerala op hulp. Die kan nu vaak alleen geboden worden via boten of per helikopters.

De regering heeft de overstromingen in Kerala de ergste in honderd jaar genoemd. In ruim een week tijd zijn bijna 200 mensen om het leven gekomen. Een groot deel van Kerala staat onder water.