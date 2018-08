Oud-VN-topman Kofi Annan (80) overleden

In 1995 gaf Annan de NAVO toestemming voor bombardementen op Bosnië, waar op dat moment een burgeroorlog woedde. Hij passeerde daarbij zijn chef Boutros Boutros-Ghali die onbereikbaar was op het moment dat een snel besluit noodzakelijk was.

De bombardementen leidden tot het einde van de Bosnische oorlog. Met dit ingrijpen verwierf Annan veel krediet bij de Amerikanen, die zich achter zijn kandidatuur voor de opvolging van Boutros-Ghali schaarden. De VN-Veiligheidsraad wees hem in 1996 als opvolger aan. De Algemene Vergadering stemde daarmee in.

Secretaris-generaal

Annan maakte als secretaris-generaal twee termijnen vol. Daarin reorganiseerde hij de VN-organisatie die als uiterst bureaucratisch bekendstond.

Ook stelde hij in 2000 de millenniumdoelen in. Alle VN-lidstaten beloofden dat ze zouden helpen om in 2015 acht doelen gerealiseerd te krijgen die het lot van mensen overal ter wereld zouden verbeteren. Zo moest in 2015 de extreme armoede gehalveerd zijn, primair onderwijs voor iedereen beschikbaar zijn en de kindersterfte zijn afgenomen.

Het eerste doel, halvering van het aantal mensen dat op minder dan 1,25 dollar per dag moet leven, werd snel gehaald, dankzij de sterke economische groei in China en India. In veel Afrikaanse landen werd echter nauwelijks vooruitgang geboekt.