Aretha Franklin op 31 augustus bijgezet in familiegraf

Aretha Franklin wordt op vrijdag 31 augustus naar haar laatste rustplaats gebracht. Nabestaanden hebben laten weten dat de Queen of Soul dan wordt bijgezet in het familiegraf op Woodlawn Cemetery in de Amerikaanse stad Detroit. Daar liggen nu al de resten van haar vader, een broer en twee zussen.

Voorafgaand aan de uitvaart heeft het publiek twee dagen de kans om afscheid te nemen van de zangeres, die donderdag op 76-jarige leeftijd overleed. Fans kunnen op 28 en 29 augustus langs haar kist lopen in het Charles H. Wright Museum of African American History in Detroit.

Voordat Franklin op vrijdag 31 augustus wordt bijgezet is er 's ochtends nog een besloten afscheidsbijeenkomst in de Greater Grace Temple. Het programma van die bijeenkomst noch de gastenlijst is bekend.