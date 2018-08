'Queen of Soul' Aretha Franklin (76) overleden

De Amerikaanse soulzangeres Aretha Franklin is op 76-jarige leeftijd overleden. Ze kampte al jaren met problemen met haar gezondheid. Franklin overleed thuis, in het bijzijn van familie en vrienden.

De 'Queen of Soul' trad in november 2017 voor het laatst op, tijdens een benefietgala voor de Elton John AIDS Foundation. Dit jaar zegde ze enkele concerten af omdat ze te zwak was.

In de jaren 60 maakte ze furore met nummers als 'Respect','I say a litte prayer' en 'Think'.

Hall of Fame

Franklin kreeg achttien Grammy Awards en werd in 1987 als eerste vrouw opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Ook kreeg ze de National Medal of Arts, de hoogste Amerikaanse kunstonderscheiding.

Het muziektijdschrift Rolling Stone riep Franklin uit tot beste zangeres ter wereld.