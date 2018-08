Premier voelt zich ongemakkelijk bij Turkse weekendscholen

Premier Rutte zegt dat het Turkse plan om weekendscholen in Nederland op te zetten "een ongemakkelijk gevoel" oproept, maar dat het kabinet ze niet op voorhand kan verbieden.

Hij zegt dat Nederland de weekendscholen zal aankaarten in contacten met de Turkse overheid en goed in de gaten houdt of er geen dingen gebeuren die niet mogen.

Vorige week bleek dat de Turkse overheid bezig is met opzetten en financieren van weekendscholen in verschillende landen, waaronder Nederland. Het is de bedoeling dat jonge Nederlanders van Turkse afkomst daar les krijgen in onder meer de Turkse taal, geschiedenis en godsdienst.

Minister Koolmees van Sociale Zaken zei toen al dat het op zich geen probleem is als landen het behoud van de eigen taal en cultuur wil stimuleren bij emigranten, hun kinderen en kleinkinderen. "Wat we niet willen is onderwijs dat als doel heeft om de integratie in Nederland te belemmeren of om antidemocratische opvattingen te stimuleren."

'Geen koekjes bakken'

Premier Rutte voegt daar nu, na de eerste ministerraad na de vakantie, aan toe dat "de ontwikkelingen in Turkije niet een kant opgaan die wij goed vinden". Volgens hem is wel duidelijk dat de leerlingen van de Turkse weekendscholen geen koekjes leren bakken, maar dat het er vooral om gaat "Turkije in het zonnetje te zetten" wat zijns inziens niet direct bijdraagt aan de integratie in Nederland.

Hij wees erop dat de scholen gericht zijn op Nederlanders die weliswaar een Turkse achtergrond hebben, maar toch in eerste plaats Nederlander zijn. "Wij vinden het belangrijk dat zij in deze samenleving actief zijn."