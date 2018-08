'Wespentoren' met 12.000 wespen gevonden in Lieshout

In Lieshout in Brabant heeft een vrouw een enorm wespennest gevonden op de zolder van haar garage. Achter een schot vond ze het nest van zeker 1 meter doorsnede, meldt het Eindhovens Dagblad.

De vrouw had volgens de krant een week eerder nog een kleiner wespennest weggehaald maar zag toen verder niets bijzonders. Gisteren zag ze rond haar woning wel erg veel wespen. "Ik dacht meteen: dat is foute boel", zegt ze tegen de regionale krant.

Enorme toren

Ongediertebestrijder Theodoor Biemans trof het nest aan. "Het was echt een enorme toren van zeker 1 meter breed en 80 centimeter hoog", zegt hij tegen de NOS. "Dat heb ik nog nooit eerder gezien."

Hij schrok er niet van. "Ik geniet er wel van, het is helemaal geweldig. Ik heb zo'n imkerpak aan en ben niet onder de indruk. Zo'n gigagroot nest zie je misschien maar een keer in je leven. Het is een enorme bult, net papier-maché."

Gif

In het nest zitten waarschijnlijk zo'n 12.000 wespen. Dat levert een gigantische hoeveelheid beweging op, vertelt Biemans. "Met zo veel wespen moet er ontzettend veel eten aangevoerd worden voor de jonkies en om de koningin te voeden."

Het wespennest is over een paar dagen waarschijnlijk verleden tijd. De bestrijder heeft gif naar binnen gespoten, waardoor alle wespen over een paar dagen dood zijn. "Daarna verwijder ik het nest in stukken."

Biemans zou het nest best willen bewaren, maar dat kan niet meer. "Door het gif is het helemaal wit van het poeder."