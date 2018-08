Duiker van 3000 kilo en andere reuzen lopen door centrum van Leeuwarden

Nog voordat de reuzen ook maar één stap hebben gezet, is het al druk in het centrum van Leeuwarden. Veel mensen komen even kijken bij "Het Kleine Reuze Meisje" dat slaapt voor het station. Klein is overigens relatief, ze is ruim 5 meter hoog en weegt 800 kilo. Op haar schoot ligt Xolo, een zwarte hond die drie meter groot is.

Bijna iedereen die voorbij komt, pakt even de telefoon om een foto of video te maken. Het slapende meisje snurkt, haar mond en borstkas bewegen mee op 't geluid dat uit de boxen komt. "Wat fantastisch", zegt een meneer die extra vroeg naar zijn werk is vertrokken. "Het is ook een gigantische boost voor de stad, geweldig!".