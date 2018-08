Van cheerleader naar 'gestoord': het moddergevecht tussen Omarosa en Trump

Het probleem met Unhinged is dat het boek aan alle kanten rammelt. Ze komt met allerlei aantijgingen en beschuldigingen waarvoor geen hard bewijs is. Bovendien spreekt ze zichzelf tegen. Zo schrijft Omarosa in haar boek dat ze alleen via anderen van het bestaan van de opnames had gehoord. Zelf had ze de geluidsopname niet gehoord. Maar in latere televisieoptredens beweerde ze dat ze de opname wel had gehoord.

Geluidsopname

Maar Omarosa heeft één wapen achter de hand. De afgelopen week bleek dat ze in het geheim gesprekken had opgenomen in het Witte Huis, onder andere met Trump. In een van die gesprekken zou de voormalige Witte Huis-medewerkster Katrina Pierson erkennen dat Trump het n-woord heeft gebruikt. Pierson ontkende meteen in alle toonaarden. Het gesprek zou volgens haar nooit hebben plaatsgevonden.

Prompt publiceerde Omarosa de geluidsopname van dat gesprek. Daarop erkent Pierson wel degelijk dat Trump zich racistisch had uitgelaten. "Hij heeft het gezegd. Hij is erdoor in verlegenheid gebracht",hoor je haar zeggen op de opname. Merkwaardig genoeg kon Trumps woordvoerster Sarah Sanders niet garanderen dat Trump het nooit gezegd had.