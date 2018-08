Misbruik bij Jehovah's: 'Ze behandelen ons, de slachtoffers, als daders'

Zelf heeft Wiersma de naaktfoto's nooit gezien. "Hij vond me te jong. Als ik oud genoeg was, zou hij me ze laten zien. De ouderlingen van het geloof en een ex-jeugdvriendje hebben de foto's wel gezien." Later besefte Wiersma pas dat het om pornografische foto's ging. "Ik ben toen jarenlang bang geweest dat de foto's ergens zouden opduiken. Ik keek in kiosken of ik mijn foto's tegenkwam in boekjes of tijdschriften."

Onderzoek naar geloofsgemeenschap

Hoewel Wiersma blij is dat het OM nu de negen aangiften gaat onderzoeken, blijft ze ook gematigd positief. "Het onderzoek richt zich op de individuele aangiften. Die worden dus onderzocht en niet de geloofsgemeenschap Jehova's Getuigen als organisatie." Wiersma had dat graag anders gezien. "Nadat ons individuele onderzoek is afgerond, komt mogelijk pas een onderzoek naar de geloofsgemeenschap. Daar gaat dus nog een hele tijd overheen."

Bij de eerdere twee aangiften van Wiersma heeft ze de ouderlingen die haar naaktfoto's hebben gezien gevraagd om te getuigen. Beide keren zijn ze niet komen opdagen. "Dat is de manier waarop de Jehova's hiermee omgaan: het onder het tapijt schuiven, het niet serieus nemen. Ze behandelen ons, de slachtoffers, meer als daders. Ik ben zelfs uit de geloofsorganisatie gezet, zodat ze hun vingers er niet meer aan hoeven te branden. Daardoor krijgen de daders vrij spel om door te gaan."