John Lanting liet miljoenen mensen lachen

Acteur, producent en regisseur John Lanting wordt altijd in één adem genoemd met Theater van de Lach, het toneelgezelschap dat hij zelf oprichtte. Daarmee maakte Lanting in de jaren 70, 80 en 90 furore met het vertolken van kluchten waarvan er vele door de TROS op tv werden uitgezonden. Zijn familie maakte vandaag bekend dat hij is overleden. Hij was 88.

Tot zijn bekendste kluchten horen De kus van een Rus, Een trouwring mag niet knellen en Nee schat nu niet. Lanting liet zich inspireren door de Britse versie van de klucht en met name het werk van Ray Cooney.