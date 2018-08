'Koning van de klucht' John Lanting overleden

Acteur, regisseur en producent John Lanting (88) is overleden. Dat heeft zijn familie tegen het persbureau ANP gezegd. Hij was al enige tijd ziek.

Lanting stond bekend als de 'koning van de klucht', omdat hij in de jaren 70, 80 en 90 volle zalen trok met zijn theatergezelschap Theater van de Lach, dat zich in de klucht gespecialiseerd had. De tv-registraties voor de TROS stonden garant voor hoge kijkcijfers.