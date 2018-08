Denk verliest kort geding tegen journalisten BNNVARA

Politieke partij Denk is door de rechter niet in het gelijk gesteld in het kort geding dat de partij had aangespannen tegen drie journalisten en BNNVARA. Het BNNVARA-radioprogramma De Nieuws BV meldde in juni dat Denk bij de Tweede Kamerverkiezingen een nepnieuwscampagne had overwogen.

Om de onthulling te bewijzen, werden in het radioprogramma heimelijk gemaakte opnames uitgezonden, waar Denk geen toestemming voor had gegeven. Daarom spande de partij een kort geding aan. Het gaat onder meer om een opgenomen voorgesprek met toenmalig campagneleider en huidig fractievoorzitter in de Tweede Kamer Azarkan.

De rechter heeft geoordeeld dat BNNVARA de opnames niet hoeft te verwijderen. Volgens de rechtbank wegen de belangen van de journalisten zwaarder dan die van de politieke partij. Mede doordat er uitgebreid in de media is gediscussieerd over het plan van Denk, ziet de rechtbank niet welk belang Denk heeft bij de verwijdering van de opnames.

Ernstige misstand

Volgens de rechter heeft BNNVARA de plannen voor een nepnieuwscampagne terecht aangemerkt als ernstige misstand, waarover het publiek moest worden geïnformeerd. De online advertentie die Denk overwoog, met daarop de beeltenis van Wilders en de tekst 'Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren', had volgens de rechtbank kunnen leiden tot polarisatie, angst en haat en had Wilders mogelijk zelfs in gevaar kunnen brengen.

De opnames bewijzen volgens de rechtbank dat Azarkan zelf betrokken was bij het bedenken van dit nepnieuws en dat de voorbereidingen om het te verspreiden, ver gevorderd waren. Omdat Azarkan beide feiten in een persbericht ontkende, besloot BNNVARA volgens de rechtbank terecht de geheime opnames uit te zenden.

Denk voerde aan dat de omroep inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van Azarkan. Bovendien maakt de partij er bezwaar tegen dat de opnames zijn gemaakt in de fractiekamer van Denk.

Het is verboden dat zonder toestemming te doen, maar de rechter oordeelt dat de inhoud van het gesprek losstaat van de werkzaamheden in de Kamer. Volgens de rechter had het gesprek overal gevoerd kunnen worden.