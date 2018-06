Denk werkte aan nepadvertentie PVV

Politieke partij Denk heeft in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar gewerkt aan een 'nep'-advertentie die de PVV in een kwaad daglicht moest stellen. Dat meldt het BNNVARA-radioprogramma De Nieuws BV. Het bestuur van Denk zelf heeft uiteindelijk van uitvoering van het idee afgezien.

Volgens De Nieuws BV ging het om een banner (een onlineadvertentie) met de beeltenis van PVV-leider Wilders en de tekst 'Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren'.

Wilders overweegt aangifte

Voormalig campagneleider en huidig fractievoorzitter Azarkan bevestigt in De Nieuws BV dat Denk die banner inderdaad heeft bedacht. Op die manier wilde de partij laten zien dat het "zo ver kan komen". De partij was van plan dan later te onthullen dat het geen advertentie van de PVV, maar van Denk was. Maar de partijtop heeft dus besloten de campagne niet uit te voeren.

De reactie van Azarkan was niet bedoeld om uit te zenden, maar De Nieuws BV heeft dat toch gedaan.

PVV-leider Wilders vindt de Denk-banner schokkend. "Het is helemaal niet ons standpunt dat wij Nederland willen zuiveren." Hij denkt erover aangifte te doen tegen de partij.

Testadvertentie

Er zou wel een soortgelijke testadvertentie, met gelijke strekking, online hebben gestaan. Die advertentie was vooral op het buitenland gericht.

Reclameman Nandelall van het bedrijf OptimusAdd zei in De Nieuws BV dat de test was bedoeld om te kijken of de boodschap werd toegestaan door de algoritmes van reclameplatform GoogleAdwords.

Denk zegt die testbanners niet te hebben ontworpen en ook niet te hebben willen gebruiken.

Aangifte PVV?

De partij zelf is woedend over de uitzending van De Nieuws BV. Denk bracht gisteren al naar buiten dat de partij twee journalisten ervan beschuldigt een ex-opdrachtnemer van Denk te hebben aangespoord valse informatie over de partij te verzinnen. De partij heeft daarover ook een video gepubliceerd en overweegt aangifte te doen tegen de twee journalisten. Denk reageert zometeen op de uitzending.