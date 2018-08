Priesters Pennsylvania herkenden misbruikte kinderen aan ketting met kruisje

Gisteren werd bekend dat in de Amerikaanse staat Pennsylvania zeker duizend kinderen zijn misbruikt door honderden priesters. Dit gebeurde decennialang, doordat de kerk gebruikmaakte van een geraffineerde doofpot. Vanuit de bovenste laag in de katholieke kerk werden priesters beschermd.

Dat blijkt uit onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de staat Pennsylvania. In het rapport van de onderzoekscommissie staan verschrikkelijke voorbeelden van structureel misbruik. "Priesters verkrachtten kleine jongens en meisjes. De mannen van God, die verantwoordelijk waren, deden niets: ze verstopten het allemaal. Decennialang", is te lezen.

Slachtoffers werden vaak onder druk gezet om niet naar de autoriteiten te stappen. Zo stelden de bisschoppen het belang van de kerk boven het belang van de kinderen.

Als een priester op één locatie te veel in opspraak kwam, werd hij herplaatst naar een nieuwe regio. Bij de oude parochie werd de waarheid van zijn vertrek niet gemeld. "Zeg tegen parochianen dat hij op 'ziekteverlof' is, of last heeft van 'vermoeidheidsklachten'. Of zeg helemaal niets", overleggen bisschoppen onderling in briefwisselingen. Bij een nieuwe parochie werd de reden van een overplaatsing ook niet gegeven, waardoor de priester verder zijn gang kon gaan.

Naakt poseren als Christus

Het 1400 pagina's tellende onderzoek beschrijft enkele voorvallen tot in detail. Een 7-jarig jongetje werd misbruikt door een priester die vervolgens tegen hem zei dat hij bij hem zijn zonden moest opbiechten.

Een andere priester misbruikte vijf zussen van één familie. Weer een ander gaf toe dat hij in ieder geval aan twaalf jongetjes had gezeten. Toch werd hij later door de bisschop, zijn leidinggevende, bedankt voor alles dat hij 'voor Gods mensen' gedaan had.

Op een andere plek werd een jong jongetje gedwongen naakt te poseren als Christus aan het kruis, terwijl priesters hem fotografeerden met een polaroidcamera. Priesters gaven de jongen en anderen gouden kettingen met een kruis. Door dat kenmerk wisten andere priesters ook dat het kind misbruikt kon worden.