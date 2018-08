Israël laat handelswaar en brandstof weer de Gazastrook in

Voor het eerst in ruim een maand heeft Israël goederentransporten naar de Gazastrook toegestaan. Sinds 9 juli konden de Palestijnen via de grensovergang Kerem Shalom geen handelswaren importeren zoals bouwmaterialen.

De aanvoer van brandstof lag vrijwel de gehele tijd ook stil. Voedsel en medicijnen werden wel doorgelaten.

Het openstellen van de grens volgt op de terugkeer van de relatieve rust in het grensgebied. Ook de afgelopen dagen werd Israël vanuit de Gazastrook beschoten, maar die aanvallen vielen in het niet bij het geweld van een week geleden. Toen vuurden Palestijnse militanten zo'n 150 raketten op Israël af, dat vergeldingsbombardementen uitvoerde op doelen in de Gazastrook.