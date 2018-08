Israël vanuit Gaza bestookt, leger antwoordt met bombardementen

Vanuit de Gazastrook zijn afgelopen dag tientallen raketten afgevuurd op Israël. Er vielen volgens berichten in Israëlische media meerdere gewonden. De meeste raketten zouden door Israël zijn onderschept of in open gebied zijn neergekomen.

In reactie op de beschietingen heeft het Israëlische leger twaalf doelen gebombardeerd in de Gazastrook.

VN-gezant voor het Midden-Oosten Nikolay Mladenov uitte zijn zorgen over de escalatie en met name over de raketten die werden afgevuurd op Israëlische dorpen.

Eerder op de dag hadden militanten bij de grens tussen de Gazastrook en Israël geschoten op een Israëlisch voertuig. Dat raakte beschadigd en Israël antwoordde met een aanval in het noorden van de Gazastrook.

Crisisoverleg

Achter de schermen wordt nog altijd gesproken over een bestand, dat een nieuwe grootschalige escalatie moet voorkomen. Bij de gesprekken spelen de VS en Egypte een bemiddelende rol. Een Hamas-vertegenwoordiger verklaarde dat het overleg in een vergevorderd stadium zit. Van Israëlische zijde zei parlementariër Avi Dichter, voorzitter van de parlementaire commissie voor buitenlandpolitiek en defensie: "Ik hoop heel erg dat we op het punt staan van een nieuw tijdperk in de Gaza-kwestie."

Premier Netanyahu zegde deze week een reis naar Colombia af vanwege "de situatie in het zuiden". Hij heeft na de beschietingen van vandaag topoverleg met de minister van Defensie, de top van het leger en de veiligheidsdiensten.