Elf maanden na orkaan Maria heeft heel Puerto Rico weer stroom

Bijna elf maanden na de verwoestende orkaan Maria hebben alle steden en dorpen op Puerto Rico weer stroom. Vandaag werd ook de laatste wijk die nog steeds zonder elektriciteit zat, in de zuidelijke stad Ponce, weer aangesloten op het netwerk.

Enkele huizen zitten nog steeds zonder stroom, maar dat komt volgens de energiemaatschappij op het eiland doordat de bewoners nog kleine reparaties moeten uitvoeren.

Windstoten

Orkaan Maria raasde op 20 september vorig jaar over het Caribisch gebied en vooral Puerto Rico werd zwaar getroffen. Slagregens en windstoten tot 250 kilometer per uur richtten een ravage aan op het eiland.

In de weken na de orkaan werd gemeld dat de orkaan op Puerto Rico aan 64 mensen om het leven had gekost, maar vorige week werd bekend dat het dodental veel hoger ligt. In een rapport aan het Amerikaanse Congres noemde de regering een dodental van 1427.