Nebraska voert doodvonnis uit met pijnstiller, tegen de zin van farmaceut

In de Amerikaanse staat Nebraska is voor het eerst sinds 1997 een doodvonnis voltrokken. Voor het eerst in de geschiedenis van de VS gebeurde dat met fentanyl, een pijnstiller die honderd keer sterker is dan morfine.

De terdoodveroordeelde was de 60-jarige Carey Dean Moore, die sinds 1980 in de dodencel zat voor het vermoorden van twee taxichauffeurs in de stad Omaha in 1979.

Moore kreeg een dodelijke injectie met een cocktail van vier middelen, waaronder fentanyl. Het Duitse farmaceutisch bedrijf Fresenius Kabi probeerde de executie nog tegen te houden, omdat in de cocktail ook twee van zijn producten zaten. Fresenius Kabi heeft als beleidslijn geen medicijnen te leveren voor executies. De rechter wees het bezwaar af, waarna het doodvonnis kon worden uitgevoerd.

Ook in andere Amerikaanse staten hebben de autoriteiten te maken met farmaceutische bedrijven die niet betrokken willen raken bij terechtstellingen. Daarbij spelen principiële motieven mee, maar er zijn ook bedrijven bang voor schadeclaims als er tijdens de executie iets misgaat.

Drugsgebruikers

Het gebruik van fentanyl trok ook veel aandacht, omdat in de VS de laatste tijd veel doden vallen door het gebruik van zulke synthetische opiaten, vooral onder drugsgebruikers.

In 2015 schafte het parlement van Nebraska de doodstraf af, maar een jaar later voerden de inwoners van de staat de doodstraf per referendum weer in.