Ongeopende brief aan Otto Frank opgedoken bij veilinghuis in Amstelveen

Een ongeopende brief aan Otto Frank wordt volgende maand geveild in Amstelveen. De brief aan de vader van Anne Frank is van de Britse verzekeringsmaatschappij Gresham die destijds ook een kantoor had in Amsterdam.

Het gaat om een vrij lange brief die in september 1942 naar het huis van de familie Frank aan het Merwedeplein 37 is gestuurd. De familie woonde daar op tweede verdieping voordat Anne, haar ouders en haar zus op 6 juli 1942 onderdoken in het achterhuis op de Prinsengracht.

De brief heeft Otto Frank waarschijnlijk nooit bereikt. Op de envelop staat met potlood geschreven "onbekend" en er is een stempel met "terug afzender".

Op de achterkant staat een stempel met de tekst: "woont niet op ... / nader adres in de wijk onbekend". Het adres Merwedeplein 37 is met potlood geschreven. Op de brief is een postzegel van vijf cent geplakt.