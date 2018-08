Drie jaar cel voor ouders die Duitse jongen op camping in kist opsloten

De ouders van de Duitse jongen die zwaar ondervoed op een camping in Winterswijk werd aangetroffen, zijn allebei veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. De rechtbank in Zutphen acht hen schuldig aan mishandeling, vrijheidsberoving en verwaarlozing van de jongen.

Het Openbaar Ministerie had tegen beide ouders vijf jaar geëist. Die eis was gebaseerd op eerdere rechterlijke uitspraken over vrijheidsberoving in het criminele circuit. De rechtbank baseerde zich op uitspraken over kindermishandeling door ouders. Die vallen lager uit. Ook telt mee dat de gebeurtenissen zich in een betrekkelijk korte periode van drie weken hebben afgespeeld.

De verdachten waren niet bij de uitspraak aanwezig. Omdat ze niet meewerkten aan het psychiatrisch onderzoek kon niet worden vastgesteld of ze verminderd toerekeningsvatbaar zijn.

Kist

Een Nederlands gezin ontdekte de toen 8 jaar oude Jaden vorig jaar juli in de voortent van hun caravan. Midden in de nacht was hij op zoek naar eten. Hij had geen kleren aan, was sterk vermagerd en had donkerpaarse striemen op polsen en enkels. "Ik zoek andere ouders, omdat mijn ouders mij hebben opgesloten", zei hij in het Duits.

Later die nacht toonde hij de politie de zwartbruine kist in de voortent van zijn ouders, waarin hij 's nachts werd opgeborgen. Zijn polsen en enkels werden met tiewraps vastgebonden. Zijn ouders waren toen al aangehouden. De moeder had nog geprobeerd ervandoor te gaan.

Jaden vertelde ook dat hij alleen droog beschimmeld brood te eten kreeg. Ook werd hij geslagen en geschopt. Een zusje bevestigde deze verklaring. Als opa en oma op bezoek kwamen, verplaatste de vader de kist waarin Jaden werd opgesloten van de voortent naar zijn Mercedes-busje.

Uit Whatsapp-gesprekken tussen de ouders bleek dat ze hem mogelijk wilden vermoorden. Jaden was eerder uit de kist ontsnapt. Zijn vader schreef dat hij hoopte dat hij eens over een spoor zou lopen. De vader vroeg ook eens: "Hoe gaan we het doen met Pissie?". Zijn moeder appte: "Geeft het laatste oliesel. Verdrinken met de kist in de auto".