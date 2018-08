'Psychiaters afrekenen op resultaat is een minachting voor het vak'

Het behandelen van depressies kan stukken efficiënter, denkt zorgverzekeraar Menzis. Het bedrijf heeft om die reden afspraken gemaakt met achttien geestelijke gezondheidsinstellingen (ggz) om vanaf volgend jaar niet langer het aantal behandelingen, maar het behaalde resultaat te vergoeden. Het gaat daarbij om de betaling van Menzis aan de zorgverlener en niet om de vergoeding aan patiënten.

Het mes snijdt volgens de zorgverzekeraar aan twee kanten: patiënten krijgen straks betere zorg en die zorg is bovendien vaak ook nog eens goedkoper, want er zijn minder behandelingen nodig. Het geld dat zo vrijkomt kan dan weer naar andere patiënten. De nieuwe resultaatgerichte aanpak werkt met vragenlijsten die patiënten voor, tijdens en na hun behandeling invullen.

Verschillende psychiaters en andere hulpverlenerszijn niet te spreken over de aanpak van Menzis. "Wij zijn er helemaal niet blij mee en we vragen ons ook af voor welk probleem dit een oplossing zou moeten betekenen", zegt Damiaan Denys, hoogleraar psychiatrie aan het AMC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in het radioprogramma Nieuws en Co.

'Goed resultaat'

Het resultaat van een behandeling toetsen met vragenlijsten is volgens Denys in ieder geval amper uitvoerbaar. "Want je kan in de psychiatrie heel lastig definiëren wat een resultaat is en je kan ook niet altijd definiëren wat een goed resultaat is."

Bovendien, zegt het landelijk platform van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (Mind): "Het risico is dat patiënten buiten de boot vallen als verzekeraars alleen naar de kosten kijken." Denys vreest iets soortgelijks: hij denkt dat psychiaters straks misschien gaan selecteren aan de voordeur. "Stel dat je betaald wordt voor je inspanningen en je moet dan kiezen of je iemand neemt die resultaat oplevert of niet, dan is dat heel lastig."