Menzis vergoedt depressiebehandeling op basis van resultaat

Zorgverzekeraar Menzis gaat behandelingen van depressies betalen op grond van de behaalde resultaten. Er wordt niet langer gekeken naar het aantal behandelingen. De nieuwe aanpak betekent niet dat behandelingen alleen nog worden vergoed als die resultaat hebben, benadrukt een woordvoerder.

Volgens Menzis leidt de nieuwe aanpak tot doeltreffender behandelingen en gaat het geld dat bespaard wordt voor een deel naar de instellingen, die het weer kunnen gebruiken voor de patiënten.

Het gaat om behandelingen die korter dan een jaar duren, van patiënten die niet chronisch depressief zijn. Menzis heeft met achttien ggz-instellingen een contract gesloten voor de nieuwe aanpak.

Kritiek

Het landelijk platform van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg, Mind, vindt het goed dat naar de uitkomst van behandelingen wordt gekeken, maar heeft ook kritiek. "Het risico is dat patiënten buiten de boot vallen als verzekeraars alleen naar de kosten kijken", zegt woordvoerder Menno Tusschenbroek van het platform.

Ook VU-hoogleraar klinische psychologie Pim Cuijpers reageert kritisch in de Volkskrant. Hij noemt het plan "onzalig", want het is volgens hem nauwelijks te zeggen of een patiënt opknapt door een behandeling. "Veel mensen knappen spontaan op", zegt hij. Ook Cuijpers vreest dat voortaan alleen nog gemakkelijke patiënten worden behandeld.

Vragenlijsten

Menzis weerspreekt de kritiek. Volgens de zorgverzekeraar is het wel degelijk mogelijk om te financieren op basis van resultaat. Via vragenlijsten voor, tijdens en na de behandeling zou kunnen worden aangetoond of klachten zijn verminderd.

Volgens de Menzis-woordvoerder leidt deze maatregel er zeker niet toe dat alleen gemakkelijke patiënten worden behandeld. "Zware patiënten zijn voor de specialist een grotere uitdaging en hij wordt dan ook zwaarder beloond bij een goed resultaat", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook Volante, een samenwerkingsverband van grote ggz-instellingen, is het niet eens met de critici. Voorzitter Ernst Klunder zegt dat behandelteams van elkaar kunnen leren als antwoorden op de vragenlijsten worden gedeeld. Volgens hem kunnen bepaalde onderdelen van behandelingen snel worden geschrapt als blijkt dat ze niet helpen.