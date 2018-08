Niet betaalde bouwvakker vernielt kapitale villa's in Engeland

Een bouwvakker in Groot-Brittannië heeft een miljoenenschade aangericht aan kapitale villa's die net klaar waren. Met een graafmachine ramde de Roemeen de gevels van vijf panden, die per stuk zo'n 900.000 euro kosten. Het is nog niet duidelijk of ze hersteld kunnen worden. Ook de tuinen zijn zwaar gehavend.

De eigenaren waren nog niet in hun nieuwe huis getrokken. De panden staan in Buntingford, in de graafschap Hertfordshire in het oosten van Engeland. Er wonen veel mensen die werken in Londen.

De bouwer van 30 was via een onderaannemer betrokken bij de bouw van de villa's. De Roemeen zegt dat hij niet is betaald voor zijn werkzaamheden.

Hij werd zaterdag aan het eind van de middag gearresteerd bij de vernielde huizen. Hij is vandaag voorgeleid voor de rechter en blijft voorlopig vastzitten.