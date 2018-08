'Ik moet een maandsalaris betalen voor drie plaatjes die ik heb gepost'

Maxim woont bij zijn ouders in Biejsk, een stadje in het zuidoosten van de Russische autonome republiek Altaj. Zijn ouders hebben hem altijd gesteund en accepteren dat hij homoseksueel is.

Maxim vertelt: "Over het algemeen is de jonge generatie heel open-minded. Het is vooral de overheid die moeilijk doet. Het is wij tegen hen."

23.00 uur

Maar het is niet alleen de overheid die hem dwarszit. "Ik krijg wel eens berichtjes op VKontakte van jongens die willen afspreken. Dan kom ik erachter dat ze me uiteindelijk in elkaar willen slaan."

Ook gaat hij niet na 23.00 uur de straat op in Biejsk. "Dan gaan de lichten uit en is het echt niet veilig. Hooligans slaan tieners in elkaar, en wat doet de politie? Zij pakken mensen op, waaronder mij, voor plaatjes op het internet."