Audi-topman moet langer in gevangenis blijven

De van fraude en misleiding verdachte Audi-topman Rupert Stadler blijft langer vastzitten. Een rechtbank in München heeft zijn verzoek om vrijlating afgewezen.

Stadler zit al acht weken in een gevangenis in de Beierse stad Augsburg voor ondervraging over zijn rol in het dieselschandaal. In totaal staan zo'n twintig mensen terecht in de zaak.

De directeur van het Duitse automerk wordt verdacht van betrokkenheid bij het gesjoemel met de uitstoot van diesels. Hij is tijdelijk uit zijn functie gezet en vervangen door de Nederlander Bram Schot.

Sterke verdenkingen

De Audi-topman werd medio juni gearresteerd om te voorkomen dat hij met bewijsmateriaal zou knoeien of getuigen zou beïnvloeden. Volgens de rechtbank zijn er sterke verdenkingen tegen Stadler.

Audi heeft enkele honderdduizenden auto's met sjoemelsoftware verkocht. De fabrikant is onderdeel van de Volkswagen Groep. Alles bij elkaar zijn er meer dan 10 miljoen auto's door de groep op de markt gebracht waarmee is gesjoemeld.

Stadler ligt al onder vuur sinds Audi in november 2015 had toegegeven dat er ook in Audi's sjoemelsoftware zat. Die bekentenis kwam twee maanden na het begin van het schandaal bij Volkswagen. Stadler is al die tijd aangebleven als hoogste baas bij Audi.