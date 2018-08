'Nederlander gooide drie explosieven naar Turks consulaat'

Bij de aanslag van gisteravond op het Turkse consulaat in Amsterdam zijn drie explosieven naar het gebouw gegooid, zegt de Turkse consul-generaal. De man die niet lang daarna in de buurt van het consulaat werd opgepakt, is volgens hem een Nederlander van 34.

De politie bevestigt de aanhouding van een 34-jarige man, maar doet verder nog geen uitspraken over zijn identiteit of een mogelijk motief.

Consul-generaal Tolga Orkun zegt dat "drie stuks handgemaakte explosieven" werden gegooid naar het gebouw, dat licht beschadigd raakte. "Volgens de beelden van onze beveiligingscamera's kwam het eerste explosief in de tuin terecht als een vuurbal. Het tweede explosief gooide hij tegen het raam naast de hoofdingang. Die molotovcocktail vatte gelukkig geen vlam."

Het derde explosief, dat ook niet ontplofte, bestond uit drie bij elkaar gebonden spuitbussen of busjes met gas.

40 martelaren in de gelederen

Met een verwijzing naar eerdere aanslagen op diplomatieke vestigingen van Turkije in het buitenland, zei de consul-generaal: "Wij hebben 40 martelaren in onze diplomatieke gelederen. Maar in plaats van ons angst aan te jagen, binden de aanslagen ons nog sterker samen. We zijn vastbesloten om op onze weg door te gaan", zei Orkun tegen een Turks persagentschap.