De politie in Amsterdam heeft een man aangehouden die een brandend voorwerp heeft gegooid naar het Turkse consulaat in Amsterdam. Het voorwerp veroorzaakte een kleine buitenbrand bij het gebouw op het Museumplein. Die is inmiddels weer geblust.

Op basis van een signalement kon de politie de man kort daarna in de buurt aanhouden. Bij die aanhouding is een waarschuwingsschot gelost.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Wat het motief van de man was, is nog onduidelijk.