Turkije en Rusland bereiden Idlib-top voor in Ankara

De Turkse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken bereiden komende week een top voor over de Syrische rebellenprovincie Idlib. De top moet op 7 september plaatsvinden in de Turkse hoofdstad Ankara.

De Russische minister Lavrov is maandag en dinsdag in Ankara en zal spreken bij een ambassadeursconferentie. Wanneer het gesprek met zijn Turkse ambtgenoot Cavusoglu volgt, is nog niet duidelijk. Naast Idlib staan ook kwesties tussen Rusland en Turkije op de agenda.

De top wordt georganiseerd door de Turkse president Erdogan. Het is zijn bedoeling dat de regeringsleiders van Duitsland, Frankrijk en Rusland het topoverleg bijwonen.

Idlib

Het Syrische regeringsleger heeft met de steun van Rusland de afgelopen maanden steeds meer rebellengebied in Syrië in handen gekregen. De provincie Idlib, in het noordwesten van het land, was tot nu toe een veilige zone waar rebellen die zich niet wilden overgeven met hun families naartoe werden gebracht. Meer dan een miljoen ontheemde Syriërs zijn in Idlib opgevangen.

President Assad wil nu al het Syrische grondgebied terugveroveren op de rebellen. De strijd om Idlib, het laatste prominente bolwerk van de rebellen, zal daarom de eindstrijd zijn van de nu 7,5 jaar durende Syrische burgeroorlog.

Het Syrische leger is al begonnen met het uitvoeren van luchtaanvallen op het gebied. De Verenigde Naties waarschuwen dat het offensief om Idlib de toch al slechte humanitaire situatie in het gebied zal verslechteren. Turkije vreest dat zeer veel vluchtelingen de grens met Turkije zullen oversteken als het tot een bloedige strijd komt. In de afgelopen jaren hebben al 3,5 miljoen Syriërs een veilig heenkomen gezocht in Turkije.