Zwarte modellen sieren covers van modebladen, is deze trend blijvend?

Of het een blijvende doorbraak is?

In de jaren 70 en 80 zorgden modellen als Naomi Sims en de Black-is-Beautifulbeweging ervoor dat zwarte modellen een plek kregen in modebladen en op de catwalks. Na deze periode verdwenen ze weer net zo snel als ze verschenen waren. In 2008 was het de Italiaanse editie van Vogue die furore maakte met een uitgave met alleen maar zwarte modellen, The Black Issue. Ook die opleving was niet blijvend.

Vorig jaar nog maakten drie Nederlandse glossy's - Elle, Harper's Bazaar en Vogue - met hun septemberedities een statement over diversiteit. Een paar maanden daarvoor haalde Cécile Narinx, hoofdredacteur van Harper's Bazaar zich nog boze reacties op de hals door bij Pauw te zeggen dat zwarte modellen niet goed verkochten.

Met het septembernummer kwam ze van die bewering terug. "We moeten onze lezers laten wennen aan diversiteit. We moeten laten zien dat het dit keer blijvend is. Je kunt er niet meer onderuit en dat moet je ook niet willen."