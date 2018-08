Geen croissants, maar fried eggs: Frans dorp loopt vol met brexit-vluchtelingen

"We verkopen de laatste maanden zo'n 30 procent meer huizen aan Britten dan normaal'', zegt de Britse makelaar Terrie Simpson in Eymet. "Grofweg worden er door ons nu zeven tot twaalf huizen per maand verkocht aan Britten. En de meeste klanten zijn jonge gezinnen. Die willen weg uit Engeland. In juni van dit jaar had ons makelaarskantoor al 70 procent van z'n jaaromzet binnen.''

Eymet is al langer in trek bij Britten. Van de ruim 2.000 bewoners is zo'n 10 procent Brits. "Het begon zo'n 50 jaar geleden, toen de eersten naar hier kwamen en de regio ontdekten'', zegt burgemeester Jérôme Betaille. "Daarna was het mond-op-mondreclame en ging het balletje rollen. Sindsdien vestigden steeds meer Britten zich hier.''

In Eymet zijn al een Engelse pub en een Engelse kruidenierswinkel en op de lokale markt staan overal Engelse verkopers met scones en sausages. Zelfs de gemeenteraad heeft een Britse volksvertegenwoordiger.

"Ik vind het helemaal niet erg'', zegt een Française die op de markt haar inkopen doet. "Ze knappen allemaal netjes de huizen op die ze kopen. En ze hebben de markt nieuw leven ingeblazen.''

Hernieuwde aantrekkingskracht

Eymet, het 'little England' in Frankrijk, heeft door de brexit een hernieuwde aantrekkingskracht op de Britten. "Ze komen hier elke week binnen, op zoek naar een huis'', vertelt David White. Samen met zijn vrouw Denise opende hij vorig jaar een typische Engelse theesalon in Eymet: 'Roses'. "Ja natuurlijk zijn we tegen de brexit, het was een heel slecht idee!''

In 'Roses' wordt natuurlijk thee geschonken en er worden taartjes gegeten. En hier géén croissantjes als ontbijt, maar het typische stevige Engelse ontbijt voor 10 euro: 'bacon, fried eggs, mushrooms, sausage, bakes beans and toast'.

Buiten zit een Brits gezin op het terras, binnen zit een Britse vrouw zich te verbijten. "Ik heb het he-le-maal gehad met de Britse regering! En met Theresay May!'' De brexit noemt ze een 'disgrace', zittend achter een pot thee: "Ik heb vorige week besloten ook hier een huis te kopen!''

"Niet alleen de Engelsen komen hier, hoor!'', zegt David. "Ook Franse dames zijn gek op een echt Engels kopje thee!''

Nooit meer weg

Op de markt is er onder de geëmigreerde Britten ook vooral onvrede te horen over de brexit. "Ik vind het ronduit walgelijk!'', roept een boze Engelse boekenverkoper, die al jaren in Eymet woont.

Hij windt zich er vooral over op dat niemand nog precies weet hoe de brexit eruit gaat zien, of welke gevolgen het gaat hebben. "Dus de Britten hebben gestemd voor iets waarvan de inhoud nog niet eens duidelijk was. Daar snap je toch niks van?''

Hij gaat binnenkort de Franse nationaliteit aanvragen. "Dan kan mij in ieder geval niks overkomen, dan houd ik mijn rechten. Ik ga hier nooit meer weg!''