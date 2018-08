Merkel belooft Spanje steun bij indammen migratie uit Marokko

Spanje kan rekenen op steun van Duitsland bij de pogingen om de immigratie vanuit Marokko in te dammen. Die toezegging deed bondskanselier Merkel op de eerste dag van twee dagen informeel overleg met premier Pedro Sánchez. De twee spraken elkaar in een buitenverblijf in het natuurgebied Doñana, waar Sánchez is voor een korte vakantie met zijn gezin.

De laatste tijd kiezen steeds meer Afrikanen die naar Europa willen voor de route via Marokko. In landen als Griekenland en Italië stranden migranten in opvangkampen, omdat de verdeling over andere EU-landen hapert. Bovendien weigert Italië, sinds daar in juni een nieuwe regering aantrad, praktisch alle migranten de toegang.

Brussels geld nodig

Merkel zegde toe dat zij Spanje wil helpen in de onderhandelingen met Marokko over het indammen van de toestroom en over de strijd tegen mensenhandelaren. Spanje hoopt ook op meer geld van de EU om de migratiecrisis aan te pakken.

"Marokko is een van onze belangrijkste partners. Ook zij lijden onder het drama van de migranten dat we dagelijks zien gebeuren", zei Sánchez op een gezamenlijke persconferentie. Op vragen van journalisten over de hoogte van zo'n Brusselse bijdrage gaf de Spaanse premier geen antwoord.

Spanje heeft strenge regels voor migranten die in het zuiden met bootjes aankomen. Wie geen asiel krijgt, moet snel terug. Maar in de praktijk komt daar weinig van terecht, ontdekte correspondent Rop Zoutberg: