Miljoenenboete voor Monsanto, 'Bedrijf wist al jaren van mogelijk gevaar Roundup'

Kamp wees er toen op dat er volgens Europese organisaties die zich bezighouden met voedselveiligheid en chemische stoffen geen bewijs is dat het middel kankerverwekkend is. Een van de organisaties waar Kamp op leunde was de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Dat agentschap zei dat glyfosaat veilig is.

Maar volgens Harmsen was Monsanto onethisch betrokken bij die studies. Hoeveel invloed het bedrijf op de uitkomst van het rapport van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid had, is niet zeker, zegt de journalist. "Het rapport waarin verantwoording wordt afgelegd voor de conclusies bevat duizenden pagina's en verschillende elementen. Er wordt daarna niet uitgelegd welke onderdelen van de studie het zwaarst meeweegt, maar vast staat dat ze in het rapport wel vaak naar de door Monsanto beïnvloedde werken refereren."

Alarmbellen

Dat zagen ze bij het Europees Parlement ook. Na openbaring van de Monsanto papers zijn daar alarmbellen gaan rinkelen, en is er een commissie ingesteld. Die onderzoekt nu hoe de goedkeuring van het bestrijdingsmiddel tot stand is gekomen in Europa. In december wordt er een uitkomst van die studie verwacht. "Maar lidstaten kunnen zelf voor die tijd ook handelen. Verschillende lidstaten hebben al aangekondigd het gebruik van glyfosaat verder aan banden te willen leggen", zegt Harmsen.

Monsanto gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Het bedrijf ontkent dat glyfosaat kanker veroorzaakt en zegt dat "honderden studies uitwijzen dat glyfosaat veilig is om te gebruiken".