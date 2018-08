'Piloten neergestorte historische Convair volgden noodprocedure niet'

De piloten van de in Zuid-Afrika neergestorte Convair 340 hebben de juiste noodprocedure niet gevolgd. Ze raakten in verwarring toen duidelijk werd dat er brand was in een van de motoren. Ze volgen niet de procedures om de propellers in de juiste stand te zetten en het vuur met de ingebouwde brandblusser uit te krijgen.

Dat blijkt uit een voorlopig onderzoeksrapport van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit dat in handen is van Omroep Flevoland. Het toestel stortte neer op 10 juli, tijdens een testvlucht bij Pretoria. Het zou twee dagen later naar het Aviodrome in Lelystad vliegen. Een inzittende kwam om het leven bij de crash, achttien mensen raakten gewond.

De Convair had geen zwarte doos of geluidsrecorder aan boord. De Zuid-Afrikaanse onderzoekers vonden wel een GoPro-camera in de cockpit. Te horen is dat een van de passagiers direct na de start vanaf vliegveld Wonderboom aan 'de cockpit' vertelt dat de linkermotor in brand staat en dat er stukken metaal uit de motor komen. Waarschuwingslampjes lichtten op, op de meters was zichtbaar dat het toerental van de motor terugliep. Het rapport meldt ook dat het opstarten van de motoren langer dan gebruikelijk had geduurd.

Verwarring bij piloten

Volgens de luchtvaartautoriteit raakten de piloten in verwarring. Te horen is hoe zij aan elkaar vragen welke motor in brand staat. Daarna handelden ze niet volgens de noodprocedure. Eerder waren ze al niet zeker of het landingsgestel wel is ingetrokken.

De co-piloot stuurde wel een mayday-noodsignaal (SOS), maar vermeldde daarbij niet wat er aan de hand was. Verder staat in het rapport van de luchtvaartautoriteit dat alleen de 65-jarige captain bevoegd was met dit type Convair te vliegen. Van de 58-jarige copiloot ontbreken de papieren.

Melkfabriek

De captain wilde het toestel terugvliegen naar Wonderboom Airport. Op de luchthaven werden beide landingsbanen vrijgehouden en stonden hulpverleners klaar. Maar het toestel verloor hoogte, vloog tegen stroomkabels en stortte een kleine zes kilometer van het vliegveld neer, op een melkfabriek in Derdepoort.

Technicus in cockpit

Aan boord van de Convair uit 1954 waren twee piloten en zeventien passagiers. Onder hen was een onderhoudstechnicus, die ook in de cockpit zat. Het is de onderzoekers niet helder waarom de technicus daar was. De 55-jarige techneut is de enige inzittende die de crash niet heeft overleefd.

Het toestel was geschonken aan het Aviodrome in Lelystad, maar was op het moment van de crash nog eigendom van de Zuid-Afrikaanse eigenaar Rovos Rail. De Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit heeft het onderzoek nog niet afgesloten.