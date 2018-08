Schip Aquarius haalt opnieuw migranten uit zee

Na weken stilliggen in de haven van Marseille heeft het schip Aquarius 141 migranten gered van boten op de Middellandse Zee. Het was de eerste reddingactie van het schip van Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranée sinds de hoogoplopende discussie met Italië en Malta over de toelating van 450 migranten, in juni.

Voor de kust van Libië haalde het schip eerst 25 migranten van een kleine houten boot. Daarna zijn in hetzelfde gebied nog eens 116 mensen aan boord gehaald. Het redden van de migranten is gemeld bij de Libische kustwacht, die de reddingacties daar coördineert.

Waar de Aquarius kan aanmeren is nog niet bekend. Het schip wacht nog op instructies van de Libische kustwacht.

Italië en Malta

Twee maanden geleden zette een reddingactie door de Aquarius de migratiediscussie in Europa op scherp toen de Malta en Italië weigerden de migranten op het schip op te nemen. Onder druk van die twee landen patrouilleren er nu veel minder hulporganisaties met reddingsschepen voor de Libische kust.

Dit jaar zijn er minder schepen met migranten vertrokken uit Libië, maar mensensmokkelaars sturen nog steeds boten met migranten de Middellandse Zee op. Amnesty International zegt dat daar in juni en juli, toen er vrijwel geen reddingsschepen voeren, 720 mensen zijn verdronken.