Vooral ING merkt val Turkse lira op beursvloer

De val van de Turkse munteenheid lira is ook te voelen op de Amsterdamse beurs. De AEX leverde vandaag 1,6 procent in. De grootste daler was ING. De bank verloor ruim 4 procent, wat een flinke daling is voor een zo'n groot beursfonds.

Het bedrijf voelt de val van de Turkse munt meer dan andere beursgenoteerde banken omdat het in totaal zo'n 15 miljard euro aan activiteiten heeft in Turkije. Ook andere Europese banken die in Turkije actief zijn, noteerden vandaag dieprode cijfers.

Beleggers maken zich zorgen over de economische situatie in Turkije. De waarde van de Turkse munt daalt al maanden en kelderde vandaag verder.

Instabiel

Volgens Harald Benink, hoogleraar Banking en Finance aan de universiteit van Tilburg, voelt ING de val van de munt door twee belangrijke oorzaken. Doordat de lira veel minder waard is, krijgt de bank er minder euro's voor terug.

Daarnaast is de politieke instabiliteit ook een groot risico. "Als het in Turkije uit de hand loopt, nemen de kredietrisico's ook toe. ING loopt dan risico dat leningen in Turkije niet worden terugbetaald", zegt Benink.

Toch maakt de hoogleraar zich niet zo'n grote zorgen over ING. "Het is een grote bank die in heel veel landen actief is, dus de risico's zijn gespreid." Van alle leningen die ING wereldwijd heeft uitstaan, zit 2,3 procent in Turkije.