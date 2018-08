Turkse lira duikelt verder omlaag, zorgen nemen toe

De financiële wereld maakt zich zorgen over de invloed van Erdogan op het monetaire beleid. Hij stelde zijn schoonzoon aan als minister van Financiën.

Tijdens zijn verkiezingscampagne gaf hij meerdere malen aan de onafhankelijkheid van de Turkse centrale bank te willen inperken. Volgens Marten Wiegman, specialist van internationale economie bij de NOS, wordt er nu getwijfeld aan de onafhankelijkheid van die bank.

"Om de inflatie te beteugelen, zou in een normale situatie op dit moment de rente worden verhoogd. Maar dat gebeurt niet, vermoedelijk op instructie van de president", zei Wiegman in Spraakmakers op NPO Radio 1.

De absolute macht van Erdogan maakt investeerders huiverig te investeren in Turkije. "Er is een gebrek aan vertrouwen in de politieke leiding", aldus Wiegman.

Zorgen bij ECB

De financiële chaos in Turkije begint ook over te slaan naar Europa. Banken uit Spanje (BBVA), Frankrijk (BNP Paribas) en Italië (UniCredit) hebben tientallen miljarden aan leningen uitstaan in Turkije.

The Financial Times meldt dat toezichthouders van Europese Centrale Bank hun zorgen hebben geuit over het feit of die leningen terugbetaald kunnen worden. De Europese banken zijn daardoor kwetsbaar voor verliezen, aldus de ECB.

Te midden van die zorgen stond de waarde van de euro ten opzichte van de dollar vanochtend op het laagste niveau in ruim een jaar, op 1,1450 dollar.

Complot

Erdogan drukte de Turken gisteravond laat tijdens een toespraak in de stad Rize, aan de kust van de Zwarte Zee, op het hart zich vooral niet te druk te maken om de kelderende lira.

Volgens hem is de waardedaling het gevolg van een complot tegen Turkije vanuit het buitenland. "Vergeet niet: zij hebben hun dollars, wij hebben ons volk en onze God", zei Erdogan.