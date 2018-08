Afghaanse sleutelstad onder vuur van Taliban, VS stuurt versterking

Het Afghaanse leger en de Taliban hebben de hele dag gevochten om de stad Ghazni, in het zuidoosten van Afghanistan. Beide partijen riepen aan het einde van de middag de overwinning uit, maar het is onduidelijk hoe de situatie er nu is.

Taliban-strijders begonnen afgelopen nacht een offensief in de provinciehoofdstad, ten zuiden van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Op verschillende plekken waren vuurgevechten en werden gebouwen in brand gestoken. De Taliban namen delen van de stad over, maar werden in de loop van de dag teruggedrongen door het regeringsleger.

Bij de gevechten zijn zeker zestien mensen om het leven gekomen en ten minste veertig mensen gewond geraakt, zegt een lokale ambtenaar. Volgens hem zijn vrijwel alle slachtoffers Afghaanse militairen. Het Amerikaanse leger heeft helikopters gestuurd om het regeringsleger te steunen.

Strategisch gelegen stad

Ghazni, dat bijna 150.000 inwoners heeft, is van groot strategisch belang omdat de snelweg naar het zuiden van Afghanistan erdoorheen loopt, vertelde correspondent Aletta André in het radioprogramma Nieuws en Co. "Er waren vandaag al berichten van mensen die niet meer naar het zuiden konden reizen, dus dat geeft aan hoe belangrijk deze weg is."

Het is de vierde keer in enkele jaren dat de Taliban de stad proberen in te nemen. Dit offensief komt op een moment waarop de Verenigde Staten en de Afghaanse regering met de Taliban om de tafel willen voor vredesgesprekken. In juni hielden de strijdende partijen zich drie dagen aan een wapenstilstand, maar daarna laaiden de gevechten weer op.