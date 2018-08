Frank de Grave wordt lid Raad van State

VVD-senator Frank de Grave (63) wordt lid van de Raad van State. In een interview met het AD zegt hij dat door het hoogste adviesorgaan van de regering is voorgedragen aan het kabinet.

Waarschijnlijk zal de oud-minister van Defensie op 1 november aantreden, samen met de nieuwe vicepresident van de Raad van State, Thom de Graaf (D66).

Er was al een poosje een vacature bij de adviesraad. Vorig jaar zomer liet VVD'er Fred Teeven weten dat hij niet beschikbaar was. Teeven was daarvoor opgestapt als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vanwege de nasleep van de zogenoemde Teevendeal.

'Kern van de democratie'

Frank de Grave is al veertig jaar politiek actief. Hij was onder meer Kamerlid, wethouder en loco-burgemeester in Amsterdam, staatssecretaris en minister. Sinds 2011 is hij lid van de Eerste Kamer.

Tegen het AD zegt hij het lidmaatschap van de Raad van State een mooie afronding van zijn carrière te vinden. "Dat hoge college van staat speelt een belangrijke rol bij allerlei soorten wetgeving. Dat is toch de kern van de democratie."